Batman\'da Afet Farkındalığı Tatbikatı

Batman'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla, afet farkındalığını artırmak ve kurumlar arası dayanışmayı pekiştirmek amacıyla gerçeği aratmayan arama-kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Batman AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta, bir afet anında saha ekiplerinin müdahale kapasitesinin artırılması, hızlı koordinasyon sağlanması ve farklı arama-kurtarma birimlerinin ortak çalışma kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Senaryo gereği afet sonrası arama-kurtarma süreçlerinin uygulamalı olarak icra edildiği tatbikata; Batman AFAD, AFAD Gönüllüleri ve UMKE'nin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri katıldı. Toplam 105 personel ve 15 aracın görev aldığı tatbikatta ekipler, görev ve sorumluluk alanlarında koordineli bir çalışma sergiledi.

Batman AFAD İl Müdürü Mehmet Karaaslan, Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, "Ülkemizin ve şehrimizin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Unutmadık, unutmuyoruz. Afetlere hazır bir toplum için hep birlikte sahadayız" dedi.