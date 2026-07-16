Batman\'da Porsuk Görüntülendi

Batman'ın Sason ilçesinde porsuk görüntülendi.

Sason ilesine bağlı Kelhasan köyünde nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuğun yiyecek aradığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan canlıların kırmızı listesinde yer alan porsuk, daha sonra bölgeden uzaklaştı. - BATMAN