Batman'da evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu - Son Dakika
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Batman'da evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu

Batman\'da evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu
23.06.2026 10:25  Güncelleme: 10:31
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Batman'da artan hava sıcaklıkları nedeniyle yerleşim yerlerine inen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Batman'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları, yaban hayatını da hareketlendirdi. Sıcaklardan kaçarak yerleşim yerlerine kadar inen yılanlar, kent sakinlerine korku dolu anlar yaşatıyor.

Batman merkez İrmi Mahallesi'nde bir evin bahçesinde vakit geçiren ev sakinleri, taş yığınları arasında hareket eden yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı fark etti. Yılanı gören aile büyük bir panik yaşayarak durumu hemen Batman Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede ihbarın yapıldığı adrese intikal eden itfaiye ekipleri, bahçede gizlenen yılanı yakalamak için bir çalışma başlattı. Ekiplerin dikkatli müdahalesi sonucu yılan zarar görmeden yakalanarak özel bir torbaya konuldu. Yakalanan dev yılan, daha sonra doğal yaşam alnına bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Batman'da evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu - Son Dakika

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