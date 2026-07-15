Batman\'da onarım sonrası temizlenmeyen yolları vatandaşlar temizledi

Batman Belediyesi'nin Aydınlıkevler Mahallesi'nde yürüttüğü yol çalışmasının ardından sokaklarda oluşan toz ve çamur, mahalle sakinleri tarafından temizlendi.

İddiaya göre Aydınlıkevler Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde ve sokaklarda yoğun toz ve çamur oluştu. Günlerdir temizlik yapılmadığını öne süren mahalle sakinleri, hortum ve süpürgelerle sokağı temizledi. Mahalle sakinleri, benzer durumların tekrar yaşanmaması için belediyenin yol yapım çalışmalarının ardından temizlik ekiplerini de hızla bölgeye yönlendirmesini talep etti. - BATMAN