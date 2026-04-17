Batman için kuvvetli yağış uyarısı

17.04.2026 21:13
Batman'ın Sason ve Kozluk ilçeleri için "çok kuvvetli yağış" uyarısı yapılarak, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, valilik ve AFAD tarafından özellikle Sason ve Kozluk ilçeleri için kritik uyarılarda bulundu. Alınan bilgilere göre, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 08.00'de başlaması beklenen yağışların gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Yağış miktarının metrekare başına 51 ile 100 kilogram arasında olacağı tahmin edilirken, bu seviyenin hem altyapı hem de tarım alanları açısından ciddi riskler barındırdığı ifade edildi. Uyarılar kapsamında vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.

Özellikle şehir merkezi ile kırsal bölgelerde taşkın riskinin yüksek olduğu vurgulanırken, yıldırım ve yerel dolu yağışlarının da görülebileceği belirtildi. Ayrıca toz taşınımına bağlı olarak yağışın yer yer "çamur şeklinde" düşebileceği, bunun da görüş mesafesini azaltarak trafik güvenliğini olumsuz etkileyebileceği kaydedildi. Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, sürücülerin ve seyahat planı olan vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Yetkililer, özellikle riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların resmi kurumların yapacağı anlık duyuru ve uyarıları yakından takip etmelerinin hayati önem taşıdığını vurguladı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı
Emlak Katılım, Papara’yı satın aldı Emlak Katılım, Papara'yı satın aldı
Tunceli Adliyesi önünde Gülistan Doku’nun ailesi ile şüpheli yakınları arasında arbede Tunceli Adliyesi önünde Gülistan Doku’nun ailesi ile şüpheli yakınları arasında arbede
7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze alındı 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze alındı
Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak

20:39
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
20:36
3. Lig’de “çıkan son takım ve düşecek 5 ekip“ belli oluyor
3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
19:51
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
19:01
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
