Batman İl Özel İdaresi Kozluk'ta Güveçli mezrasına saniyede 5 litre içme suyu sağladı - Son Dakika
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Batman İl Özel İdaresi Kozluk'ta Güveçli mezrasına saniyede 5 litre içme suyu sağladı

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Batman İl Özel İdaresi Kozluk\'ta Güveçli mezrasına saniyede 5 litre içme suyu sağladı
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Batman İl Özel İdaresi, Kozluk ilçesine bağlı Koçaklar köyü Güveçli mezrasında yürüttüğü içme suyu çalışmalarını tamamladı. Sondajda saniyede 5 litre debiye sahip tüketime uygun içme suyu kaynağına ulaşılmasıyla mezra sakinleri kesintisiz ve sağlıklı suya kavuştu.

Batman İl Özel İdaresi tarafından Kozluk ilçesine bağlı Koçaklar köyü Güveçli mezrasında yürütülen içme suyu çalışmaları tamamlandı. Yapılan sondaj çalışması sonucunda saniyede 5 litre debiye sahip içme suyu kaynağına ulaşıldı.

Batman İl Özel İdaresi, kırsal yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kozluk ilçesine bağlı Koçaklar köyünün Güveçli mezrasında yaşanan içme suyu sorununun çözümü amacıyla çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede yapılan saha incelemeleri ve sondaj çalışmaları sonucunda açılan kuyudan su elde edildi. Yapılan ölçüm ve analizlerde, saniyede 5 litre debiye sahip, tüketime uygun nitelikte içme suyu kaynağına ulaşıldığı belirtildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Güveçli mezrası sakinleri kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuştu.

Batman İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kırsal bölgelerde vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi ve altyapı sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Batman İl Özel İdaresi Kozluk'ta Güveçli mezrasına saniyede 5 litre içme suyu sağladı - Son Dakika
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