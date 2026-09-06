Batman Şerbetli'de aniden bastıran dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Batman merkeze bağlı Şerbetli köyü yakınlarında aniden bastıran dolu yağışı, yaklaşık 10 dakika etkili oldu. Batman-Bitlis yolunda trafikte seyreden araçlar dörtlülerini yakarak beklemek zorunda kaldı, yağışın şiddetini azaltmasıyla sürücüler yola devam etti.
Batman merkeze bağlı Şerbetli köyünde dolu yağışı etkili oldu.
Sabah saatlerinden kapalı bir havanın etkili olduğu bölgede aniden bastıran dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Batman- Bitlis yolunda bulunan merkeze bağlı Şerbetli köyü yakınlarında etkili olan dolu yağışı, özellikle trafikte seyreden sürücülere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu nedeni ile ilerlemekte güçlük çeken araçlar, dörtlülerini yakarak bir süre bekledi. Yağışın şiddetini azaltmasının ardından sürücüler tekrar yola devam etti.
Kaynak: İHA
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