Battalgazi’de yol çalışmaları ilçe genelinde sürüyor

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Hatunsuyu, Karahan, Battalgazi, Boran ve Karaköy mahallelerinde asfalt, yol bakım-onarım, zemin hazırlığı ve kilit taşı çalışmaları gerçekleştiriyor.

Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen noktalarda sıcak asfalt ve sathi kaplama uygulamalarının yanı sıra yol bakım, onarım ve kaldırım düzenlemeleri yapıyor.

Hatunsuyu ve Karahan'da sıcak asfalt çalışması

Çalışmalar kapsamında Hatunsuyu ve Karahan mahallelerinde zemin hazırlığı tamamlanan yollar sıcak asfaltla kaplandı. Battalgazi Mahallesi'nde ise telefon hatları ve diğer altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda onarım ve zemin hazırlığı gerçekleştirildi. Bölgede kaldırım ve kilit taşı uygulamalarını sürdüren ekipler, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimine başlayacak.

Boran'da yol onarımı, Karaköy'de sathi kaplama

Boran Mahallesi Göl Sokak'ta yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilirken, Karaköy Mahallesi'nde hazırlanan güzergahlara sathi asfalt serimi yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen program doğrultusunda ilçenin farklı mahallelerindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.