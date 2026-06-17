Battalgazi\'de asfalt çalışmaları sürüyor

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonuyla birlikte ilçe genelinde asfalt çalışmalarına hız verdi. Ulaşım güvenliği ve konforunu artırmak amacıyla bakım ihtiyacı bulunan yollarda yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşım altyapısını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte asfalt çalışmalarına ağırlık veren ekipler, farklı mahallelerde planlanan program doğrultusunda yol yenileme uygulamaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında Hatunsuyu Mahallesi'nde sathi asfalt serimi yapılırken, Selçuklu Mahallesi'nde ise freze yöntemiyle mevcut asfalt tabakası kaldırılıyor. Ardından zemin düzenleme, stabilize serimi ve mıcır serimi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Selçuklu Mahallesi'nde sıcak asfalt uygulamasının ise hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılması planlanıyor. Kış ve ilkbahar aylarında kullanım ve hava şartlarına bağlı olarak yıpranan yollarda sürdürülen çalışmalarla ulaşım güvenliği ve yol kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Battalgazi Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt yenileme çalışmalarını yaz sezonu boyunca sürdürecek. - MALATYA