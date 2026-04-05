Battalgazi\'de yeni taziye evi projesi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

05.04.2026 13:48  Güncelleme: 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battalgazi Belediyesi, Eski Malatya'da inşa edilecek taziye evi için hayırsever iş insanı Osman Yağız ile protokol imzaladı. Proje, sosyal dayanışma ve birlikteliği pekiştirmeyi hedefliyor.

Battalgazi Belediyesi, mahallelerde sosyal kullanım alanlarını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Eski Malatya'da, sosyal dayanışma, birliktelik ve paylaşım duygularını pekiştirecek kalıcı bir yapı olarak yeni bir taziye evi inşa edilecek. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın seçim vaatleri arasında yer alan modern taziye evleri projesiyle, geleneksel çadır sisteminin yerine daha konforlu ve kalıcı alanlar oluşturuluyor. Yazın serin, kışın sıcak kullanım imkanı sunacak şekilde planlanan taziye evlerinden bugüne kadar Hasırcılar'da hizmete açıldı, Göztepe ve Selçuklu mahallelerindeki yapılar tamamlanarak açılış aşamasına geldi. İskender, Çöşnük ve Yıldıztepe mahallelerinde ise inşaat çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Eski Malatya Alacakapı Mahallesi'nde inşa edilecek yeni taziye evi için Battalgazi Belediyesi ile iş insanı Osman Yağız arasında iş birliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında taziye evinin yapımı hayırsever tarafından üstlenilirken, arsa tahsisi, proje ve ruhsat süreçleri ile işletme ve bakım hizmetleri Battalgazi Belediyesi tarafından yürütülecek.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, mahallelerde ihtiyaç duyulan sosyal alanlara yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Mahallelerimizde taziye evi, kültür evi ve semt konağı tarzındaki çalışmalarımızı planlı şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Eski Malatya'da yeni bir taziye evini daha ilçemize kazandırıyoruz. İş insanı Osman Yağız ve ailesi, babalarının adını yaşatmak amacıyla belediyemize başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun alanı belirledik ve imza sürecini tamamladık. En kısa sürede bu yapının tamamlanarak hizmete sunulmasını bekliyoruz. Bu tür projeleri yalnızca belirli bölgelerle sınırlı tutmayacağız. Yıl sonuna kadar Battalgazi'de bulunan 104 mahallenin en az dörtte birine taziye evi veya benzer nitelikte sosyal alanlar kazandırmayı hedefliyoruz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İş insanı Osman Yağız ise, "Eski Malatya'da, Battalgazi'de babamızın adını yaşatacak bir taziye evi yaptırma düşüncemiz vardı. Bu süreçte belediyemizle iletişime geçtik ve gerekli destek sağlandı. Biz de üzerimize düşeni yaparak bu projeye katkı sunacağız. Amacımız, memleketimize kalıcı ve faydalı bir eser bırakmak. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulur" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 04:06:51. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.