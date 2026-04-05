Battalgazi\'de yeni taziye evi projesi

Battalgazi Belediyesi, Eski Malatya'da yapılacak taziye evi için hayırsever iş insanı Osman Yağız ile protokol imzaladı.

Battalgazi Belediyesi, mahallelerde sosyal kullanım alanlarını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Eski Malatya'da, sosyal dayanışma, birliktelik ve paylaşım duygularını pekiştirecek kalıcı bir yapı olarak yeni bir taziye evi inşa edilecek. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın seçim vaatleri arasında yer alan modern taziye evleri projesiyle, geleneksel çadır sisteminin yerine daha konforlu ve kalıcı alanlar oluşturuluyor. Yazın serin, kışın sıcak kullanım imkanı sunacak şekilde planlanan taziye evlerinden bugüne kadar Hasırcılar'da hizmete açıldı, Göztepe ve Selçuklu mahallelerindeki yapılar tamamlanarak açılış aşamasına geldi. İskender, Çöşnük ve Yıldıztepe mahallelerinde ise inşaat çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Eski Malatya Alacakapı Mahallesi'nde inşa edilecek yeni taziye evi için Battalgazi Belediyesi ile iş insanı Osman Yağız arasında iş birliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında taziye evinin yapımı hayırsever tarafından üstlenilirken, arsa tahsisi, proje ve ruhsat süreçleri ile işletme ve bakım hizmetleri Battalgazi Belediyesi tarafından yürütülecek.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, mahallelerde ihtiyaç duyulan sosyal alanlara yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Mahallelerimizde taziye evi, kültür evi ve semt konağı tarzındaki çalışmalarımızı planlı şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Eski Malatya'da yeni bir taziye evini daha ilçemize kazandırıyoruz. İş insanı Osman Yağız ve ailesi, babalarının adını yaşatmak amacıyla belediyemize başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun alanı belirledik ve imza sürecini tamamladık. En kısa sürede bu yapının tamamlanarak hizmete sunulmasını bekliyoruz. Bu tür projeleri yalnızca belirli bölgelerle sınırlı tutmayacağız. Yıl sonuna kadar Battalgazi'de bulunan 104 mahallenin en az dörtte birine taziye evi veya benzer nitelikte sosyal alanlar kazandırmayı hedefliyoruz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İş insanı Osman Yağız ise, "Eski Malatya'da, Battalgazi'de babamızın adını yaşatacak bir taziye evi yaptırma düşüncemiz vardı. Bu süreçte belediyemizle iletişime geçtik ve gerekli destek sağlandı. Biz de üzerimize düşeni yaparak bu projeye katkı sunacağız. Amacımız, memleketimize kalıcı ve faydalı bir eser bırakmak. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulur" ifadelerini kullandı. - MALATYA