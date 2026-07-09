Bavi Tayfunu Asya-Pasifik'te Alarm Verdi - Son Dakika
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Bavi Tayfunu Asya-Pasifik'te Alarm Verdi

09.07.2026 12:23
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Bavi Tayfunu, Çin, Tayvan ve Japonya'da 115 uçuşun iptaline ve tedbirlerin alınmasına yol açtı.

Asya-Pasifik kıyılarına doğru hızla ilerleyen Bavi Tayfunu, Çin, Tayvan ve Japonya'da alarma neden oldu. Japonya'da tedbir amacıyla en az 115 uçuş iptal edildi.

Pasifik Okyanusu'ndan Asya-Pasifik kıyılarına doğru hızla ilerleyen ve saatte yaklaşık 200 kilometre hıza ulaşan rüzgarlara neden olan Bavi Tayfunu, Çin, Tayvan ve Japonya'yı teyakkuza geçirdi. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, çapı yaklaşık bin kilometreyi bulan Bavi Tayfunu'nun, Tayvan'ın kuzeyinden geçtikten sonra cumartesi akşamı Çin'in doğusundaki Fucien eyaleti kıyılarından karaya çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Tayvan Merkezi Hava Durumu İdaresi (CWA) ise Bavi Tayfunu'nun kapladığı alan itibarıyla 1987'den bu yana Tayvan'ı vuran en büyük tayfun olabileceği değerlendirmesinde bulundu. ABD merkezli özel meteoroloji servisi AccuWeather, Bavi Tayfunu'nun şiddetini koruduğu takdirde, 2024'teki Süper Tayfun Kong-rey'den bu yana bölgede görülen en yıkıcı tayfun olabileceğini açıklarken, uzmanlar tayfunun cuma gününden pazartesiye kadar Tayvan ve Doğu Çin'i etkisi altına alacağı ve şiddetli rüzgarlar, sel baskınları ve toprak kaymalarına yol açabileceği konusunda uyardı.

Tayvan'da balıkçılar alarma geçti

Tayvan'ın kuzeydoğusundaki liman kenti Suao'da yüzlerce balıkçı teknesi dev dalgalardan korunmak için limana sığınırken, bölge halkı yerel yetkililerin dağıttığı kum torbalarını alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Çiftçiler ise hava şartları daha da kötüleşmeden çeltik hasadını tamamlamak için harekete geçti.

Japonya'da hava trafiği olumsuz etkilendi

Bavi Tayfunu, Japonya'nın Okinawa eyaletinde de endişeye neden oldu. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), şiddetli rüzgarlar, sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı tedbir alma çağrısı yaparken, tayfunun cuma ve cumartesi günleri azami düzeyde etkili olacağı bildirildi. Tayfun nedeniyle alınan güvenlik tedbirleri kapsamında cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilmesi beklenen en az 115 uçuş iptal edildi. Aksayan seferlerin 15 bin 310 yolcuyu etkileyeceği açıklandı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bavi Tayfunu Asya-Pasifik'te Alarm Verdi - Son Dakika

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