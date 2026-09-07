Bayburt Aydıntepe'de Çatıksu köylüleri imece usulüyle içme suyu hattını yeniliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt Aydıntepe'de Çatıksu köylüleri imece usulüyle içme suyu hattını yeniliyor

Bayburt Aydıntepe\'de Çatıksu köylüleri imece usulüyle içme suyu hattını yeniliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Aydıntepe ilçesi Çatıksu köyünde içme suyu sorununu çözmek için muhtar Numan Şahin'in çağrısıyla bir araya gelen köy sakinleri, imece usulüyle ana su hattını yenileme çalışması başlattı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde yaşanan içme suyu sorununun çözümü için köy sakinleri el ele verdi. Köy muhtarı Numan Şahin'in çağrısıyla bir araya gelen vatandaşlar, ana su hattının yenilenmesi için imece usulüyle çalışmaya başladı.

Büyük dağ bölgesine ulaştırılacak ana hat borularının nakli, köylülerin sağladığı araç ve ekipmanlarla yapılıyor. Vatandaşlar, boruların taşınmasının yanı sıra hattın yenilenmesine yönelik çalışmalara da kendi imkanlarıyla katkı sağlıyor. Çalışmalara Vahap Yılmaz, Medet Oğul, Murat Yılmaz, İnanç Oğul, Fatih Şahin, Hüseyin Emre Hasan Oğul, Hüseyin Durmuş, Semih Şahin, Osman Durmuş ve Recep Oğul'un yanı sıra çok sayıda köy sakini katıldı.

Muhtar Şahin, el birliğiyle yürütülen çalışmalara katkı sağlayan köylülere teşekkür etti.

Ana su hattındaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Çatıksu köyünün içme suyu sorununun giderilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aydıntepe, Bayburt, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bayburt Aydıntepe'de Çatıksu köylüleri imece usulüyle içme suyu hattını yeniliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaali’de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü Kocaali'de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Kağıthane’de avukata silahlı saldırı kamerada “Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi“ Kağıthane'de avukata silahlı saldırı kamerada! "Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi"
Bağ evi tartışmasında kan aktı Cinayet şüphelisi alkollü çıktı Bağ evi tartışmasında kan aktı! Cinayet şüphelisi alkollü çıktı
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu Gökçek sessizliğini bozdu Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu

09:40
İsmail Kartal neşteri vurdu Roma maçı öncesi 4 oyuncuya birden kesik
İsmail Kartal neşteri vurdu! Roma maçı öncesi 4 oyuncuya birden kesik
09:34
Fatih Terim finalde Filenin Sultanları’nı yalnız bırakmadı
Fatih Terim finalde Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı
09:23
Serhat Kılıç’ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay Sevgilisi bu halde bulmuş
Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi bu halde bulmuş
08:39
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
08:37
TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri
TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri
07:33
SDGYPG cephaneliği boşaltıyor Değeri 1 milyar doları bulabilir
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 09:53:47. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt Aydıntepe'de Çatıksu köylüleri imece usulüyle içme suyu hattını yeniliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement