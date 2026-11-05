Bayburt Aydıntepe'deki 2 bin 300 rakımlı Dumlu köyünde kar görüş mesafesini düşürdü - Son Dakika
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Bayburt Aydıntepe'deki 2 bin 300 rakımlı Dumlu köyünde kar görüş mesafesini düşürdü

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Bayburt Aydıntepe\'deki 2 bin 300 rakımlı Dumlu köyünde kar görüş mesafesini düşürdü
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Dumlu köyünde etkili olan kar, görüş mesafesini düşürdü; araçlar farlarını yakarak ilerleyebildi. Meteoroloji, Bayburt'ta 4-9 Kasım'da sıcaklığın sıfırın altında 2 dereceye düşeceğini ve zirai don riskini bildirdi.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyünde kar etkisini gösterdi. Yaklaşık 2 bin 300 rakımlı köyde lapa lapa yağan kar, kısa sürede çevreyi beyaza bürürken yol güzergahında da kış manzaraları ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde yağan kar nedeniyle görüş mesafesi düştü. Köy yolunda seyir halinde bulunan araçlar farlarını yakarak ilerleyebildi. Yağışla birlikte yüksek kesimlerde kar örtüsü de oluşmaya başladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt çevresinde 4-5 Kasım tarihlerinde sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini duyurmuştu. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği, 6 Kasım Cuma gününden itibaren yağışların kar şeklinde görüleceği belirtilmişti.

Meteoroloji ayrıca 4-9 Kasım tarihleri arasında Bayburt'ta en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşeceğini bildirerek zirai don riskine karşı uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA
AydıntepeBayburtGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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