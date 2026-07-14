Bayburt\'ta doğa yürüyüşü ve fidan dikimi yapıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta doğa yürüyüşü ve belirlenen alanlara çok sayıda fidan dikimi yapıldı.

Yeni Şehir Parkı'nda düzenlenen program, doğa yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün ardından fidan dikimi gerçekleştirildi. Toprakla buluşturulan fidanlara can suyu verilirken, Kızılay Bayburt Şubesi tarafından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa Vali Vekili Cem Gümrükçü, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT