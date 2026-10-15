Bayburt'ta fındık büyüklüğündeki dolu ve sağanak su birikintilerine neden oldu - Son Dakika
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Bayburt'ta fındık büyüklüğündeki dolu ve sağanak su birikintilerine neden oldu

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Bayburt\'ta fındık büyüklüğündeki dolu ve sağanak su birikintilerine neden oldu
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Bayburt'ta yaklaşık 10 dakika süren sağanak ve fındık büyüklüğündeki dolu yollarda su birikintileri oluşturdu, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kısa sürede etkili olan yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi; Meteoroloji pazar gününe kadar sağanağın sürmesini bekliyor.

Bayburt'ta yaklaşık 10 dakika süren gök gürültülü sağanak ve fındık büyüklüğündeki dolu, yollarda su birikintilerine neden oldu. Bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışın ardından evlerin önlerinde ve sokaklarda biriken dolu taneleri, kış manzaralarını aratmayan görüntüler oluşturdu. Kısa sürede etkili olan sağanak, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Dolu ve sağanağın kısa sürede bu denli etkili olması, yağışın devam etmesi halinde su baskınları yaşanabileceği ihtimalini ortaya çıkardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağışın pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bayburt'ta fındık büyüklüğündeki dolu ve sağanak su birikintilerine neden oldu - Son Dakika
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