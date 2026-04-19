Bayburt\'ta Gençler Doğada Buluştu

19.04.2026 13:22
Bayburt'ta düzenlenen etkinlikte gençler, doğada özgüven ve odaklanma becerilerini geliştirdi.

Bayburt Gençlik Merkezi tarafından çiftlikte düzenlenen etkinlikte gençler, ekranlardan uzak, doğayla iç içe bir gün geçirdi. Etkinlikte gençlerin özgüven, odaklanma ve birlikte hareket etme becerilerini destekleyen faaliyetlere yer verildi.

Etkinlik kapsamında at binen gençler özgüvenlerini pekiştirirken, doğa yürüyüşüyle şehir yaşamının yoğunluğundan uzaklaştı. Ok atışı yapan gençler ise hedefe odaklanma ve dikkat toplamanın önemini uygulamalı olarak deneyimledi.

Programda ayrıca gençlerin paylaşma, sabır ve birlikte hareket etme bilincini pekiştirmeye yönelik farklı etkinlikler de gerçekleştirildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı

13:22
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
13:16
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
12:54
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
11:51
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
11:42
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
