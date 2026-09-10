Bayburt'ta her akşam aynı eve gelen tilki, tavuklara zarar vermemesi için besleniyor - Son Dakika
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Bayburt'ta her akşam aynı eve gelen tilki, tavuklara zarar vermemesi için besleniyor

Bayburt\'ta her akşam aynı eve gelen tilki, tavuklara zarar vermemesi için besleniyor
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Bayburt'un Tuzcuzade Mahallesi'nde bir tilki, her akşam aynı evin kapısına gelerek tavuklar için bırakılan sudan içiyor. Tilkinin düzenli gelmesi üzerine aile, aç olduğunu düşündüğü hayvana yemek bırakmaya başladı.

Bayburt'un Tuzcuzade Mahallesi'nde bir tilki, her akşam aynı eve gelerek tavuklar için bırakılan sudan içiyor. Tilkinin düzenli olarak kapının önüne gelmesi üzerine Ayşe Gider, aç olduğunu düşündüğü hayvana yemek bırakmaya başladı.

Yerleşim yerine inen, 22.00-23.00 sıralarında evin kapısına gelen tilki, önce tavuklar için bırakılan sudan içiyor. Tilkinin tavuklara zarar vermemesi için aile tarafından beslenen tilki daha sonra dağ yolu üzerinden geldiği yoldan geri dönüyor.

Çevresindeki seslere karşı oldukça hassas olan tilki, en küçük seste dahi irkilerek uzaklaşıyor. Bir süre çevreyi gözleyen tilki, herhangi bir tehlike olmadığını fark ettiğinde yeniden yiyeceklerin bulunduğu noktaya yaklaşıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bayburt'ta her akşam aynı eve gelen tilki, tavuklara zarar vermemesi için besleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta her akşam aynı eve gelen tilki, tavuklara zarar vermemesi için besleniyor - Son Dakika
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