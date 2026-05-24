Bayburt'ta Leylekler İçin Özel Yuva
Bayburt'ta Leylekler İçin Özel Yuva

Bayburt\'ta Leylekler İçin Özel Yuva
24.05.2026 06:51
Bayburt'ta elektrik direğine leylekler için özel yuva hazırlandı ve kullanmaya başladılar.

Bayburt'ta elektrik direği üzerinde yuva kurmaya çalışan leylekler için Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerince özel yuva hazırlandı.

Merkeze bağlı Taşkesen köyünde elektrik direği üzerinde yuvalanmaya çalışan leylekleri fark eden vatandaşların talebi üzerine harekete geçen bakım ve onarım ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Ekipler, leyleklerin güvenli şekilde yuvalanabilmesi amacıyla atık ahşap malzemelerden özel yuva hazırladı.

Hazırlanan yuva, ekipler tarafından elektrik direğine güvenli şekilde monte edildi.

Çalışmanın ardından leyleklerin aynı gün yuvayı kullanmaya başlayıp dal taşıdığı gözlendi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

