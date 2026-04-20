Bayburt\'ta Nisan Karı

Bayburt'un Demirözü ilçesinde 20 Nisan'da etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.
Demirözü ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. İlçe merkezi ile yüksek kesimler, nisan ayında yağan karla birlikte yeniden kış manzarasını andıran görüntülere sahne oldu.
Kar yağışı nedeniyle bölgede doğa kısa sürede beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar nisan ayında yaşanan bu hava değişimine şaşırdı. - BAYBURT
