Bayburt'ta 'Orman Benim' Etkinliği - Son Dakika
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Bayburt'ta 'Orman Benim' Etkinliği

Bayburt\'ta \'Orman Benim\' Etkinliği
19.06.2026 10:14
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Bayburt'ta 'Orman Benim' kampanyası kapsamında çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

'Orman Benim' kampanyası kapsamında orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Bayburt'ta çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Katılımcılar, Aslandağı Vilayet Ormanı ve çevresinde atık topladı.

Aslandağı Vilayet Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, öğrenciler, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler bir araya geldi. Katılımcılar, ormanlık alanlarda, yol kenarlarında, yerleşim yerleri çevresinde ve orman bitişiğindeki bölgelerde temizlik yaptı.

Etkinlikte, orman yangınlarının önlenmesi, çevre bilincinin artırılması ve toplumda orman sevgisinin güçlendirilmesi hedeflendi. Toplanan atıklarla ormanlık alanların korunmasına dikkat çekildi.

Programda ormanların korunmasının ortak sorumluluk olduğu vurgulanırken, yangın riskine karşı duyarlılık ve tedbir çağrısı yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Bayburt, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bayburt'ta 'Orman Benim' Etkinliği - Son Dakika

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