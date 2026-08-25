Bayburt'ta Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta Sağanak Yağış Bekleniyor

Bayburt\'ta Sağanak Yağış Bekleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta hafif sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak, sıcaklık 14-28 derece arası.

Bayburt'ta bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı havanın cumartesi gününe kadar etkili olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Bayburt'ta bugün hava sıcaklığının en düşük 14, en yüksek 28 derece olması bekleniyor. Kentte 5 günlük tahminde sıcaklıkların çarşamba günü 13-28, perşembe günü 14-27, cuma günü 11-26 ve cumartesi günü 12-25 derece arasında olacak.

Öte yandan Bayburt ve ilçelerinde çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri de gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Bayburt, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bayburt'ta Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AİHM, Osman Kavala’nın ikinci başvurusu hakkında yarın kararını açıklayacak AİHM, Osman Kavala'nın ikinci başvurusu hakkında yarın kararını açıklayacak
Antalya’da peruklu katil sokakta pusu kurdu: Husumetlisini 13 kurşunla infaz etti Antalya'da peruklu katil sokakta pusu kurdu: Husumetlisini 13 kurşunla infaz etti
Gazze: Ateşkes 4 bin 379 kez ihlal edildi Gazze: Ateşkes 4 bin 379 kez ihlal edildi
Sokak ortasında arkadaşını boğarak öldürdü “Bu suç makinesi oğlum ölsün diye mi dışarı çıkarıldı“ Sokak ortasında arkadaşını boğarak öldürdü! "Bu suç makinesi oğlum ölsün diye mi dışarı çıkarıldı?"
Maketine sarılıp ağlamıştı: Engelli genç hayaline kavuştu Maketine sarılıp ağlamıştı: Engelli genç hayaline kavuştu
Nathan Ake’nin büyüsü Konyaspor maçında bozuldu Takımın en kötüsü oldu Nathan Ake'nin büyüsü Konyaspor maçında bozuldu! Takımın en kötüsü oldu

10:55
Galatasaray için yanıp tutuşan biri var: Bırakın beni gideyim
Galatasaray için yanıp tutuşan biri var: Bırakın beni gideyim
10:35
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:30
Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim
Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim!
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
10:04
DinamikPay’a el konuldu 13 kişi gözaltında
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 11:08:34. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.