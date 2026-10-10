Bayburt'taki Petekli Göleti'nde gövde dolgusu sürüyor, 6 bin 340 dekar sulanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'taki Petekli Göleti'nde gövde dolgusu sürüyor, 6 bin 340 dekar sulanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt\'taki Petekli Göleti\'nde gövde dolgusu sürüyor, 6 bin 340 dekar sulanacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Demirözü ilçesinde Torbalı Deresi üzerine inşa edilen Petekli Göleti'nde gövde dolgu imalatları sürüyor. Tamamlandığında 6 bin 340 dekar araziyi sulayacak göletin maliyeti 358 milyon lira; ülke ekonomisine yıllık 106 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde inşa edilen Petekli Göleti'nde gövde dolgu çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında 6 bin 340 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edecek gölet, 1 milyon 640 bin metreküp su depolama hacmine sahip olacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden en yüksek verimi almak, vatandaşlara sağlıklı ve güvenilir içme, kullanma suyu temin etmek, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Torbalı Deresi üzerine inşa edilen gölette sıyırma kazılarının tamamlandığını, gövde dolgu imalatlarının ise sürdüğünü belirtti.

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen göletin temelden yüksekliği 45 metre olacak. Projenin tamamlanmasıyla gövde hacminin 800 bin metreküpe, kret uzunluğunun ise 277 metreye ulaşacağı kaydedildi.

Toplam maliyeti 358 milyon lira olan Petekli Göleti'nin, ülke ekonomisine yıllık 106 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor. Göletin sulama inşaatı için de ihale sürecinin yürütüleceğini belirten Balta, modern sulama sistemiyle tarımsal verim ve ürün çeşitliliğinin artırılacağını ifade etti. Petekli Göleti'nin Bayburt için önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Balta, projenin bölge tarımına ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Su kaynaklarının daha etkin ve sürdürülebilir kullanılmasına katkı sağlayacak proje, tamamlandığında bölgedeki tarımsal üretimin geliştirilmesine, ürün çeşitliliğinin artırılmasına ve üreticilerin gelirlerinin yükseltilmesine destek olacak. Balta, "DSİ olarak ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Bayburt'ta da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak, tarımsal üretimi destekleyecek ve geleceğimize değer katacak yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
DemirözüTorbalıEkonomiBayburtGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Aziz Yıldırım, Real Madrid’in yıldızı için kesenin ağzını açtı: Tam 30 milyon Euro Aziz Yıldırım, Real Madrid'in yıldızı için kesenin ağzını açtı: Tam 30 milyon Euro
Kırmızı kart gören Torreira’yı bekleyen büyük tehlike Kırmızı kart gören Torreira'yı bekleyen büyük tehlike
Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz’ın golünden sonra çıldırdı Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra çıldırdı
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
Kerem Demirbay’dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj Kerem Demirbay'dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj
11:06
İstanbul’un en işlek yollarından biri kapanıyor Tam 12 gün sürecek
İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
10:52
İlkay Gündoğan’dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım
İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?
10:40
’Ankara Abisi’ gözaltına mı alındı
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
10:25
Ataşehir ve Eyüpsultan’da bugün seçim var Biri el değiştirebilir
Ataşehir ve Eyüpsultan'da bugün seçim var! Biri el değiştirebilir
10:07
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı 35 saniyede mindere gömdü
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü
09:53
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 11:09:54. #7.12#
SON DAKİKA: Bayburt'taki Petekli Göleti'nde gövde dolgusu sürüyor, 6 bin 340 dekar sulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei