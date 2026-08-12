Bayraklı’da bozuk ve çamurlu yollar vatandaşı isyan ettirdi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde uzun süredir onarılmayan yollar nedeniyle mahalle sakinleri belediyeye tepki gösterdi. Çareyi yerlere halı sererek bulmaya çalışan vatandaşlar, yolların bir an önce düzeltilmesini talep ediyor.

Bayraklı Refik Şevket İnce Mahallesi'nde uzun süredir onarılmayı bekleyen bozuk yollar, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Yollarda oluşan çamur ve çukurların hem sürücüler hem de yayalar için risk oluşturduğunu belirten vatandaşlar, araçlarının sık sık zarar gördüğünü dile getirdi. Çareyi yollara halı sererek bulan vatandaşlar, yolların düzeltilmesi için Bayraklı Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

"Yollardan dolayı hastalarımızı çıkaramıyoruz"

Mahalle sakinlerinden Kemal Yörür, "6 aydan fazla bir süredir burası böyle. Gelip kazıyorlar ama kapatmadan gidiyorlar. Millet artık perişan oldu. Kimse kapı açamıyor. Arabalarımız perişan oldu. Hastamız var ama yollardan dolayı arabalarımızı çıkaramıyoruz" dedi.

Sokakta boruların da patladığını ifade eden Latif Tekin, "Millet rezil oldu. Buraları yapmadan gittiler. Kaç sefer şikayette bulunduk ama çözüm bulamadık. Buranın bir an önce onarılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Astım hastalarımız tozdan etkileniyor"

Uzun süredir yollardaki çukurlardan dolayı mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Pelin Ölçer ise "Yol çalışması yapılıyor ama kazılan çukurlar örtülmüyor. Toprak artıkları asfaltın üzerinde duruyor. Giderler doldu. Çok toz var. Bu bize ciddi zarar veriyor. Astım hastalarımız bundan etkileniyor. Araç geçtiği zaman her taraf toz dumanı oluyor. Günde 1 defa sulanmayla burası çözülmez. Defalarca dilekçe verdim ama yapılan hiçbir şey yok" diye konuştu.

İbrahim Yıldız da "Arabamda alt takım diye bir şey kalmadı. Pislikten herkes enfeksiyon kaptı. Günde kaç sefer evi süpürüyoruz çünkü pislik oluşuyor. Bayraklı İzmir'in gözbebeği diyorlar ama böyle gözbebeği mi olur? Yetkililerin bu işe el atmasını istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

Çalışmalar yüzünden yola asfalt atamadıklarını belirten mahalle muhtarı Refik Şevket, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar hastaneye gitmek için defalarca sokak değiştiriyoruz. Her gün su patlaması ile yaşayamayız. Vatandaşımız bıktı. İlgililerden destek bekliyoruz."

Bir diğer mahalle sakini Hülya Gezer de "Nerede yetkililer? Bu konuya artık bir el atın. Çocuklarımız yollar yüzünden sabah işe gidemiyor. Ben kapının önünde düştüm ve ayağım kırıldı. Kapılarımızı açamıyoruz, yollar toz duman. Biz memnun değiliz" diye vurguladı.