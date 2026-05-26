Bayramda Afyonkarahisar'da Hava Durumu

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Afyonkarahisar'da bayramın ilk günün açık ve sıcak bir hava ile geçeceği 2 ve 3'ncü günlerin de ise yağış beklendiği belirtildi.

Meteorolojiden alınan verilerek göre, kentte bayramın ilk gününün parçalı bulutlu geçeceği ve beklenen en yüksek sıcaklığın ise 22 derece seviyelerinde olacağı kaydedildi.

Bayramın ve iki ve üçüncü günlerinde ise parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken ayrıca sıcaklıklarında 19 derece seviyelerinde olacağı ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR