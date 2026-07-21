Beypazarı'nda 1500 Dönüm Yangın - Son Dakika
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Beypazarı'nda 1500 Dönüm Yangın

21.07.2026 21:07
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Ankara'nın Beypazarı'nda ekili alanda çıkan yangında 1500 dönüm arazi zarar gördü.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ekili alanda çıkan yangın sonucu bin 500 dönüm arazi yandı.

Yangın, Beypazarı ilçesi Oymaağaç Mahallesi Karöldüren mevkiinde meydana gedildi. Edinilen bilgilere göre, bin dönüm ekili alan ve 500 dönüm biçilmiş alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri ve çevredekilerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Beypazarı, 3. Sayfa, Ankara, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Beypazarı'nda 1500 Dönüm Yangın - Son Dakika

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