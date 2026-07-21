Beypazarı'nda 1500 Dönüm Yangın

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ekili alanda çıkan yangın sonucu bin 500 dönüm arazi yandı.

Yangın, Beypazarı ilçesi Oymaağaç Mahallesi Karöldüren mevkiinde meydana gedildi. Edinilen bilgilere göre, bin dönüm ekili alan ve 500 dönüm biçilmiş alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri ve çevredekilerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. - ANKARA