Beypazarı'nda Orman Yangını: 2 Bağ Evi Yandı
Ankara'nın Beypazarı'nda çıkan orman yangını 2 bağ evini kullanılamaz hale getirdi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sonucu 2 bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Beypazarı ilçesi Yeşilağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda çıkan yangın büyüyerek 2 bağ evine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında bağ evleri kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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