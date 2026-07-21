Beyşehir\'de Tahıl Hasadı Hızla Devam Ediyor

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'nın önemli hububat üretim merkezlerinden Beyşehir'de hasat mesaisi tüm hızıyla devam ediyor.

İlçe genelinde biçerdöverler tarlalarda çalışırken, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yürütülen hasat çalışmalarını sahada yakından takip ediyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, ilçeye bağlı mahallelerde hububat hasadının aralıksız sürdüğünü belirterek, hasat döneminde yaşanabilecek anız yangınlarının büyük zararlara yol açabileceğine dikkat çekti. Özver, yangınlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunarak, hasat sezonunun kazasız ve sorunsuz tamamlanmasını temenni etti. - KONYA