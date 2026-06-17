Beyşehir Gölü'nde Av Sezonu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyşehir Gölü'nde Av Sezonu Başladı

Beyşehir Gölü\'nde Av Sezonu Başladı
17.06.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir Gölü'nde av yasağının sona ermesiyle balıkçılar yeniden göle açıldı, taze sazan tezgahlarda.

Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden biri olan Beyşehir Gölü'nde üç aylık av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar yeniden göle açıldı.

Sezonun ilk günlerinde ağlara takılan balıklar teknelerle kıyıya taşınırken, taze ürünler de balık tezgahlarını süslemeye başladı. Beyşehir sazanının yeniden tüketiciyle buluşması hem balıkçıları hem de balıkseverleri sevindirdi. Yeni sezona umutla başlayan avcılar, ilk avların yüz güldürdüğünü ifade etti. Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Beyşehir Gölü'nde 470 ruhsatlı teknenin faaliyet gösterdiğini belirterek, av sezonunun başlamasının heyecanını yaşadıklarını söyledi. Kurt, 16 Haziran itibarıyla ağların yeniden gölle buluştuğunu hatırlatarak balıkçılara önemli uyarılarda bulundu. Avcıların can güvenliğini ön planda tutmalarını isteyen Kurt, avlanma sırasında ağ göz açıklığı kurallarına ve su ürünleri sirkülerine titizlikle uyulması gerektiğini vurguladı. Sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çeken Kurt, yasal boy sınırının altında kalan balıkların yeniden suya bırakılmasının göl ekosisteminin korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Gölün korunması için jandarma, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile kooperatifin iş birliği içerisinde denetim çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kurt, kaçak avcılık yapanların er ya da geç tespit edilerek haklarında işlem yapılacağını söyledi.

Kooperatif Başkan Yardımcısı Fahri Duymuş ise sezonun ilk balıklarının balık satış noktaları, restoranlar ve işleme tesislerine ulaştırılmaya başlandığını belirterek, "Şu an için ağlardan ağırlıklı olarak sazan çıkıyor. İlk günlerdeki av miktarı oldukça iyi. İlerleyen günlerde durumun nasıl şekilleneceğini zaman gösterecek" dedi.

Duymuş, bu sezon avcılardan 1,5 kilogramın üzerindeki sazanları kilogramı 100 liradan satın aldıklarını belirterek, vatandaşların uygun fiyatlarla doğal balık tüketebileceğini söyledi.

Balıkçı Hasan Eren de sezonun umut verici başladığını belirterek, "Şimdilik sazan ve kadife sazanı avlıyoruz. Çin sazanı ise oldukça az çıkıyor. Ancak göldeki su seviyesi çok düşük. Kıyıya gelirken teknemiz bazı noktalarda zemine yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Beyşehir Gölü'nde yeni sezonun ilk günlerinde yaşanan hareketlilik, hem balıkçıların hem de yöre ekonomisinin yüzünü güldürdü. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beyşehir Gölü, Balıkçılık, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Beyşehir Gölü'nde Av Sezonu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman’da “dairesel köy“ sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor Adıyaman'da "dairesel köy" sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor
Askerlik şakası Dünya Kupası’nı karıştırdı Güney Kore’den sert karar Askerlik şakası Dünya Kupası'nı karıştırdı! Güney Kore'den sert karar
Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakipleri belli oluyor Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor
El hareketi olay olan hakem hakkında karar çıktı El hareketi olay olan hakem hakkında karar çıktı
Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu
Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu

12:54
Galatasaray’ın aylardır peşinde olduğu ismi Mourinho kaptı
Galatasaray'ın aylardır peşinde olduğu ismi Mourinho kaptı
12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
11:49
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar İşte evlerinden çıkanlar
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar
11:31
Emsal karar Artık onlar da ihbar tazminatı alacak
Emsal karar! Artık onlar da ihbar tazminatı alacak
11:20
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 15:34:12. #7.13#
SON DAKİKA: Beyşehir Gölü'nde Av Sezonu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.