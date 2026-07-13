Beytüşşebap\'ta Polenler Köyü Beyaza Bürüdü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kavak ağaçlarından düşen polenler köyü beyaz örtüyle kapladı.

Beytüşşebap'a bağlı Pirinçli köyünde dev kavak ağaçlarında biriken polenler rüzgarın etkisiyle köyün tamamını etkisi altına aldı. İlginç doğa olayı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Rüzgarın etkisiyle her yeri beyaza bürüyen polenlerin etkisi bir ay boyunca devam edecek. - ŞIRNAK