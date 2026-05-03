Bilecik'te 200 tonluk ek su deposu

03.05.2026 12:02  Güncelleme: 12:12
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 200 tonluk ek su deposu için temel kazısı tamamlandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde içme suyu altyapısını daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla planlanan 200 ton kapasiteli ek su deposunun temel kazı çalışmaları tamamlandı. İlçede yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında hayata geçirilecek yeni depo ile su depolama kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Mevcut çalışmalara ilave olarak yapılacak olan depo sayesinde, muhtemel su kesintilerine karşı altyapının daha dayanıklı hale getirilmesi ve vatandaşlara kesintisiz hizmet sunulması amaçlanıyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, altyapı yatırımlarının kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Hem bugünümüzü hem de geleceğimizi düşünerek planladığımız yatırımlarla, hemşerilerimize daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak için çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir. Söğüt'ümüz için üretmeye, altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

