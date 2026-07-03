Bilecik'te 300 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika
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Bilecik'te 300 kınalı keklik doğaya salındı

Bilecik\'te 300 kınalı keklik doğaya salındı
03.07.2026 11:05
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü programı kapsamında Bilecik'te 300 kınalı keklik doğal yaşam alanına bırakıldı. Vali Sözer, biyolojik mücadele ve ekolojik denge için çalışmaların süreceğini belirtti.

Bilecik'te yaban hayatını desteklemeye yönelik çalışmalar kapsamında 300 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen '2026 Yılı Kanatlı Yaban Hayvanı Tahsis ve Salım' programı kapsamında Bilecik'e tahsis edilen 300 kınalı keklik, düzenlenen törenle doğal yaşam alanına bırakıldı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in katılımıyla Merkez ilçede Edebali Devlet Avlağı içerisindeki yaban hayatı yerleştirme sahasında gerçekleştirilen programda, 300 kınalı keklik doğayla buluşturuldu.

Programda konuşan Vali Sözer, "Doğal yaşamın korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan biridir. Yaban hayatını destekleyen çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz. Kınalı keklikleri doğaya salarak kene ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla biyolojik mücadeleye katkı sağlamayı, keklik popülasyonunu güçlendirmeyi, ekolojik dengeyi korumayı ve vatandaşlarımızda doğa koruma bilincini artırmayı hedefliyoruz. Bilecik'te yaban hayatını desteklemeye yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. 2002 yılından bu yana ilimizde doğayla buluşturduğumuz keklik sayısı, bu yıl gerçekleştirdiğimiz salımla birlikte 4 bin 225'e ulaştı. Önümüzdeki yıllarda da ilgili kurumlarımızla birlikte yaban hayvanlarının korunması ve desteklenmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Kınalı, Sağlık, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bilecik'te 300 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika

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