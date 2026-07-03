Bilecik'te Sıcak Hava Asfaltı Eritti - Son Dakika
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Bilecik'te Sıcak Hava Asfaltı Eritti

Bilecik\'te Sıcak Hava Asfaltı Eritti
03.07.2026 09:29
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Bilecik’tin Pazaryeri ilçesinde sıcak hava asfaltı yumuşatınca ekipler kumlama çalışması yaptı.

Bilecik'te etkisini artıran sıcak hava nedeniyle kara yolunda asfalt erirken ekipler harekete geçti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle kara yolunda asfalt yumuşadı. Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu ilçede, Pazaryeri'ni Bursa'ya bağlayan kara yolunda sürücülerin güvenliği için Karayolları ekipleri tarafından kumlama çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, özellikle ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı kesimlerde asfaltın zarar görmesini önlemek ve sürücülerin güvenliğini artırmak amacıyla çalışma yürütürken, sürücülere de sıcak havalarda hız limitlerine uymaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, Karayolları ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalarda benzer önlemleri almaya devam edeceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bilecik'te Sıcak Hava Asfaltı Eritti - Son Dakika

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