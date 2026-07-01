Orman yangınında yaralanan kaplumbağa tedavi altına alındı

Bilecik'te otluk alanda meydana gelen yangında alevlerin içinde kalarak yaralanan kaplumbağa tedavi altına alındı.

Yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geri dönüşüm tesisi arkasında dün meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alevlere hızlı şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

İtfaiye ekipleri buldu

Alevler içinde kalarak yaralanan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı. Üzerinde yanıklar oluştuğu belirlenen kaplumbağaya ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaparak, ardından Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne teslim edildi.

"Kabuk bölgesinde ciddi derecede ikinci derece yanık diyeceğimiz yanıklar var"

Burada ilk müdahalesi yapılan kaplumbağa hakkında bilgi veren Veteriner Sağlık Teknisyeni Bahadır Kaya, "Osmaneli'nde otluk alanda çıkan yangında zarar gören kaplumbağamız itfaiye ekipleri tarafından bulurken, Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim ettiler. Biz de bugün tedavisine başladık. İlk öncelikle ön taraftan yanmaya başlamış zaten. Ön kafa bölgesinde yanıklar var. Kabuk bölgesinde ciddi derecede ikinci derece yanık diyeceğimiz yanıklar var. Bunun için önce lokal olarak tedavisine başladık. İlerleyen zamanlarda tedavi protokolümüz değişebilir. Tedavisi tamamlandıktan sonra tekrardan doğal yaşamına geri bırakılacak. Tahmini olarak 15-20 günü bulabilir, daha da uzun sürebilir" dedi. - BİLECİK