Binali Yıldırım Harman Şenliği programına katıldı

Türkiye'nin 27. ve son Başbakanı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Bayburt'un önemli kültürel değerlerinden biri olan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti.

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer'den ilçe hakkında bilgi alan Binali Yıldırım ve Vali Mustafa Eldivan, daha sonra Beşpınar köyünde bulunan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne geçti.

Ziyaret sırasında Anadolu'nun köklü yaşam kültürünü, geleneksel üretim anlayışını ve zengin kültürel mirasını yansıtan eserleri inceleyen Yıldırım ve Eldivan, müzenin kurucusu Kenan Yavuz'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görüşmede, kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hayata geçirilen örnek projeler ele alınırken, müzenin Bayburt'un kültür ve turizm vizyonuna sağladığı katkılar da değerlendirildi.

Ziyaret, müzenin ev sahipliğinde düzenlenen Harman Şenliği kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.