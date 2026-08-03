Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek

Aziz Yıldırım\'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek
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Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu transferinde kritik aşamaya geldiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Inter'e 15 milyon euroluk teklif yaptığı, İtalyan ekibinin kabul etmesi halinde milli futbolcunun İstanbul'a gelerek 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemin ilk sıralarında Hakan Çalhanoğlu yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin, milli yıldızı kadrosuna katmak için hem oyuncu cephesiyle hem de kulübü Inter ile temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü.

İddiaya göre futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, İtalya'da gerçekleştirdiği görüşmelerde Hakan Çalhanoğlu transferini de masaya yatırdı. Inter'in 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için 20 milyon euro bonservis talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise 15 milyon euroluk teklif sunduğu belirtildi.

GÖZLER INTER'İN KARARINDA

Sarı-lacivertli yönetimin teklifine Inter'den gelecek yanıt beklenirken, İtalyan ekibinin indirime gitmesi halinde transferin kısa sürede sonuçlanabileceği ifade edildi.

<a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim-2/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a>'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek

HAKAN AYRILMAK İSTİYOR İDDİASI

Haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun da Inter yönetimine transfer teklifini kabul etmeleri yönünde baskı yaptığı ve ayrılma isteğini dile getirdiği öne sürüldü.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME HAZIR

Fenerbahçe'nin milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı, kulüpler arasında uzlaşma sağlanmasının ardından Hakan Çalhanoğlu'nun resmi imzayı atacağı iddia edildi. Ayrıca tecrübeli futbolcunun, transferin gerçekleşmesi halinde Milan Skriniar'ın ardından takım kaptanlarından biri olacağı da öne sürüldü.

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • uRaZ’ın DÜNYASI uRaZ’ın DÜNYASI:
    benim tanıdığım aziz yıldırım hakana 5 milyondan yukarı vermez hatta almaz 4 0 Yanıtla
  • ikoyuncu.6301@gmail.com [email protected]:
    bu da Bi gelemedi... Her transfer döneminin kadrolu elemani 1 0 Yanıtla
  • Enver Işık Enver Işık:
    Bence para bile vermesin. Yurt dışından emekliliğe Türk futbolcu getirilmez. Daha bunu ögrenemediniz mi? Alt yapıdan kötü genç birini getir daha iyi. Hiç olmazsa umut vaat eder belki daha iyi olur diye. Dişi düşmüş adamlar ı ne yapacaksınız. Adamlar emeklilik için türkiye ye geliyor. Yazık parasına taraftara 1 0 Yanıtla
  • stanciu george stanciu george:
    ya bırakın şu hakanı adam Galatasaraylı kerem gibi olacak o da bırakın almayın ya bir faydası olmayacak yıllık 10 mil euro da maaş vereceksiniz boşuna 0 0 Yanıtla
  • erginersoy26@gmail.com [email protected]:
    dizi_kitap_film_siir Allah aşkına Hakan Çalhanoğlu nu ne yapacaksın ya ? Zaten bir sürü orta saha oyuncun var hepsi elinde kalmış durumda. İsmail hoca nın anlamsız bir şekilde vazgeçemediği sürekli oynattığı ama bir işe yaramayan bir sürü kanat oyuncun var. elinde kalmış durumda. Hala Hakan Çalhanoğlu diyorsunuz ya ?? 0 0 Yanıtla
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