Bingöl\'de Haziranda Karla Mücadele Sürüyor

Bingöl'ün Solhan ilçesinde haziran ayında karla mücadele devam ediyor.

Solhan'ın yüksek rakımlı bölgelerinde haziran ayına girilmesine rağmen Özel İdare ekipleri, köy ve mezra yollarında ulaşımı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kış mevsiminin etkisini uzun süre koruduğu bölgelerde iş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, yüksek kar birikintileri arasında adeta tüneller oluşturularak yollar açılmaya çalışılıyor. Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşımın kesintisiz sağlanabilmesi için sahada yoğun mesai harcıyor.

Haziran ayında çekilen görüntülerde bir yanda yeşeren doğa, diğer yanda ise metrelerce yüksekliğindeki kar kütleleri dikkat çekti. Karla kaplı yolların açılmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. - BİNGÖL