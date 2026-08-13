Bingöl'de Nesli Tehlike Altında Su Samurları Görüntülendi
Bingöl'de, nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurları, Göynük Çayı'nda hava görüntüleriyle kaydedildi.
Bingöl'de nesli tehlike altında bulunan su samurları, Göynük Çayı'nda görüldü. Çayda hareket eden 2 su samuru, havadan görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmede tehlikeye yakın kategoride yer alan su samuru, Göynük Çayı'nda görüldü. Su samurlarını fark eden vatandaş, o anları dron ile kaydetti. Görüntülerde 2 su samurunun su içerisinde ilerlediği, zaman zaman su yüzeyine çıktığı görüldü. Samurlar bir süre sonra gözden kayboldu.
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