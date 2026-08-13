Bingöl'de Nesli Tehlike Altında Su Samurları Görüntülendi

Bingöl'de nesli tehlike altında bulunan su samurları, Göynük Çayı'nda görüldü. Çayda hareket eden 2 su samuru, havadan görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmede tehlikeye yakın kategoride yer alan su samuru, Göynük Çayı'nda görüldü. Su samurlarını fark eden vatandaş, o anları dron ile kaydetti. Görüntülerde 2 su samurunun su içerisinde ilerlediği, zaman zaman su yüzeyine çıktığı görüldü. Samurlar bir süre sonra gözden kayboldu.