Bingöl\'de sağanak öğle sonrası etkili oldu, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyardı

Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl'de, kuvvetli sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Bingöl'de gün içerisinde etkili olması beklenen sağanak yağış, öğle saatlerinin ardından kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda hareketlilik azalırken, vatandaşlar yağmurdan korunmak için çeşitli tedbirler aldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuvvetli yağışla birlikte ani sel ve su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabilir. Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.