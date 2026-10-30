Bingöl\'de yağış sonrası alçak kesimleri saran bulutlar dronla görüntülendi

Bingöl'de günlerdir etkili olan yağışların ardından alçak kesimlere kadar inen bulutlar, kentte eşsiz manzaralar oluşturdu. Dağların eteklerini ve yerleşim alanlarının üzerini kaplayan bulutlar, gökyüzüyle yeryüzünü adeta birleştirirken ortaya çıkan doğa manzarası dron ile görüntülendi.

Bingöl'de etkili olan yağışlı havanın ardından gökyüzünde oluşan bulutlar, kentin farklı noktalarında dikkat çekici görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle dağların çevresinde ve yerleşim alanlarının üzerinde yoğunlaşan bulutlar, yeryüzüne kadar inmiş izlenimi oluşturdu. Bulutların arasında kalan dağlar, vadiler ve yerleşim alanları, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Yerden çekilen görüntülerde dağların üzerine adeta bir örtü gibi yayılan bulutlar dikkat çekerken, dron ile kaydedilen görüntülerde ise bulutların kent merkezi üzerinde oluşturduğu manzara gözler önüne serildi. Havadan çekilen karelerde, bir yanda bulutlarla kaplanan yerleşim alanları, diğer yanda gökyüzüyle bütünleşen dağ silüetleri yer aldı. Yağışların ardından ortaya çıkan bu manzara, Bingöl'ün doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.