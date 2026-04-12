Bingöl ve Tunceli İçin Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Bingöl ve Tunceli için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Tunceli ve Bingöl çevrelerinde Pazarı Pazartesiye bağlayan geceden itibaren orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Salı (14.04.2026) gününe kadar devam etmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin e vatandaşların dikkatli tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - BİNGÖL