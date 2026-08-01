Bir külah dondurmaya 10 Euro talebiyle başlayan şikayet işletmeyi kapattırdı - Son Dakika
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Bir külah dondurmaya 10 Euro talebiyle başlayan şikayet işletmeyi kapattırdı

Bir külah dondurmaya 10 Euro talebiyle başlayan şikayet işletmeyi kapattırdı
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesi’nde faaliyet gösteren seyyar dondurma ve meyve suyu satış işletmesi, bir külah dondurma için 10 Euro talep edildiği yönündeki şikayet üzerine başlatılan denetimlerde tespit edilen çok sayıda ihlal nedeniyle kapatıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi'nde faaliyet gösteren seyyar dondurma ve meyve suyu satış işletmesi, bir külah dondurma için 10 Euro talep edildiği yönündeki şikayet üzerine başlatılan denetimlerde tespit edilen çok sayıda ihlal nedeniyle kapatıldı.

Muratpaşa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, işletmeye yönelik gerçekleştirilen denetimlerde çevreyi rahatsız eden gürültü kirliliği ve hanutçuluk yapıldığı belirlendi. Ayrıca, dondurma satın almak isteyen müşterilerden satış sırasında fahiş fiyat talep edildiği tespit edildi.

Denetim sürecini başlatan olayda ise bir müşteriden bir külah dondurma için 10 Euro talep edildiği, müşterinin itirazı üzerine taraflar arasında tartışma yaşandığı ve olayın Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile İl Ticaret Müdürlüğüne şikayet edildiği bildirildi.

Şikayet üzerine ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmede hijyen, temizlik ve çift etiket kullanımıyla ilgili mevzuata aykırılıklar tespit edildi.

Muratpaşa Kaymakamlığı, tespit edilen ihlaller ile ticari faaliyetlerin mevzuata uygun ve güven esasına dayalı şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla söz konusu seyyar dondurma ve meyve suyu satış işletmesinin faaliyetine son verildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bir külah dondurmaya 10 Euro talebiyle başlayan şikayet işletmeyi kapattırdı - Son Dakika

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