Birecik\'in sorunları ele alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı istişare toplantısında ilçenin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantıda özellikle Birecik Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ve ilçenin geleceğine yönelik projeler değerlendirildi. Belediye Başkanı Mehmet Begit, ilçede devam eden hizmetler hakkında bilgi vererek altyapı, üstyapı, ulaşım ve sosyal belediyecilik alanlarında yapılan çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Mahalle ve köy muhtarları bölgelerinde yaşanan sorunları dile getiren Başkan Begit, vatandaşlardan gelen taleplerin çözümü için belediye ekiplerinin sahada çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı ise iletilen talepleri not alarak ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çözüm üretileceğini ifade etti. Toplantıda ortak akıl ve kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapılırken, Birecik'in gelişimi için Birecik Belediyesi öncülüğünde yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Katılımcılar, ilçenin geleceğine yönelik istişarelerin sürdürülmesinin önemine dikkat çekerek toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu. Toplantıya AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Belediye Başkanı Mehmet Begit, kurum müdürleri, mahalle ve köy muhtarları, ilçe jandarma komutanı, emniyet müdürü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ile dernek ve vakıf başkanları katıldı. - ŞANLIURFA