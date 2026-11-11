Bitlis Eren Üniversitesi yerleşkesinde 350 fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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Bitlis Eren Üniversitesi yerleşkesinde 350 fidan toprakla buluştu

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Bitlis Eren Üniversitesi yerleşkesinde 350 fidan toprakla buluştu
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Bitlis Eren Üniversitesi yerleşkesinde 350 fidan toprakla buluştu
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Bitlis Eren Üniversitesi yerleşkesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında karaçam, sedir ve mavi servi türlerinden 350 fidan toprakla buluşturuldu. Vali Ahmet Karakaya, il genelinde toplam 138 bin fidan dikileceğini belirtti.

Bitlis Eren Üniversitesi yerleşkesine 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 350 fidan dikildi.

Bitlis'te doğayı korumak, orman varlığını artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi. Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla gerçekleştirilen program, Bitlis Eren Üniversitesi yerleşkesinde yapıldı. Etkinlik kapsamında karaçam, sedir ve mavi servi türlerinden oluşan 350 fidan toprakla buluşturuldu.

"İlimiz genelinde 138 bin fidan dikeceğiz"

Etkinlikte konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, ağaç dikmenin yalnızca toprağa fidan bırakmak olmadığını, aynı zamanda geleceğe duyulan inancın ve gelecek nesillere bırakılan en güzel mirasın simgesi olduğunu söyledi. Dikilen her fidanın gelecekte temiz bir nefese ve insanların gölgesinde dinleneceği bir yurda dönüşeceğini belirten Karakaya, yeşil vatanın gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir emanet olduğunu ifade etti.

Bitlis Eren Üniversitesi yerleşkesinde 350 fidanın dikileceğini belirten Karakaya, il genelinde ise toplam 138 bin fidanın toprakla buluşturulacağını kaydetti. Ağaçlandırma çalışmalarının artarak devam edeceğini vurgulayan Karakaya, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Bitlis Eren Üniversitesi ve diğer kurumlara teşekkür etti. Karakaya, soğuk havaya rağmen etkinliğe katılan çocuklara ve gençlere de ayrıca teşekkürlerini iletti.

"2019 yılından bu yana fidanları toprakla buluşturuyoruz"

Bitlis Orman İşletme Müdürü Mehmet Fatih Karataş ise 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün 2019 yılından bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kutlandığını belirtti. Her yıl öğrencilerin, gençlerin ve vatandaşların katılımıyla binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Karataş, bu etkinliklerle toplumda ağaç ve orman sevgisinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bitlis Eren Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinliğin ilk fidanının Vali Ahmet Karakaya tarafından dikildiğini belirten Karataş; sedir, mavi servi ve karaçam fidanlarıyla geleceğe nefes olmayı amaçladıklarını dile getirdi. Karataş, etkinliğe katkı sunan Vali Ahmet Karakaya başta olmak üzere tüm kurumlara, protokol üyelerine ve katılımcılara teşekkür etti.

Düzenlenen programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
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