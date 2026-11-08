Bitlis Tatvan'da akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü - Son Dakika
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Bitlis Tatvan'da akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

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Bitlis Tatvan\'da akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü
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Bitlis Tatvan\'da akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü
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Tatvan'da sabah hafif başlayan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini artırarak ilçeyi beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının düşmesiyle oluşan buzlanma ve don riskine karşı yetkililer sürücülerden araçlarında kış ekipmanı bulundurmalarını istedi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırarak ilçeyi beyaza bürüdü.

Tatvan'da kış mevsimi yüzünü göstermeye başladı. Sabah saatlerinde hafif şekilde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerine doğru şiddetini artırdı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ilçe genelinde kış manzaraları oluşurken, vatandaşlar erken gelen kar yağışına sevindi. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililer özellikle kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olmalarını, araçlarında kış şartlarına uygun ekipman bulundurmalarını istedi.

Turgut Hüseyni adlı vatandaş, kış mevsiminin bu yıl erken başladığını belirterek, "Bu sene kışımız erken geldi. Önümüzde yaklaşık 7 ay sürecek uzun bir kış var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Havalar da iyice soğumaya başladı. Bu kış ayları kimine esaret, kimine çile, kimine ise bereket olarak görünüyor. İnşallah bizim için de bereketli bir kış olur. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.

Kaynak: İHA
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