Bitlis\'te Dr. Önen ve uzay meraklıları güneşteki dev prominansları kaydetti

Bitlis'te gökyüzü gözlemleri gerçekleştiren uzayseverler, özel güneş teleskoplarıyla yıldızımızı yakından gözlemledi. Yapılan gözlemlerde güneşin yüzeyindeki güneş lekeleri ile kenarlarından uzaya doğru yükselen dev prominanslar görüntülendi.

Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen ve beraberindeki uzay meraklıları, birkaç aydır düzenli olarak gerçekleştirdikleri güneş gözlemlerinde dikkat çekici görüntüler elde etti. Özel filtreli güneş teleskoplarıyla yapılan gözlemlerde, güneşin yüzeyindeki lekelerin yanı sıra kenar bölgelerinde uzaya doğru uzanan dev plazma yapıları olan prominanslar da görüntülendi. Doğa Gözlemcisi Dr. Cihan Önen, Güneş'in her gün dünyayı aydınlatan en önemli gök cismi olduğunu belirterek, gerçekleştirdikleri gözlemlerin kendileri için büyük heyecan taşıdığını söyledi. Önen, "Her gün gözümüzü ve gönlümüzü aydınlatan güneşe bu kadar yakından bakmak; plazma hareketlerini, güneş lekelerini ve kenarlarındaki dev prominansları görmek gerçekten heyecan verici" dedi.

Güneş gözlemlerinin yalnızca gökyüzü meraklıları için değil, gençlerin bilim ve astronomiye ilgisinin artırılması açısından da önemli olduğunu ifade eden Önen, okullarda düzenlenen etkinliklerle öğrencileri de bu deneyime ortak ettiklerini belirtti. Önen, "Gençlerle okullarda düzenlediğimiz Güneş gözlem aktiviteleriyle onları da bu heyecana ortak ediyoruz. Güneş'in ayrıntılarını kendi gözleriyle görmeleri, gökyüzüne ve bilime olan ilgilerini artırıyor" diye konuştu.

Bitlis'te gerçekleştirilen bu gözlemler, gökyüzü meraklılarına Güneş'in çıplak gözle görülemeyen ayrıntılarını güvenli ve bilimsel yöntemlerle inceleme fırsatı sunuyor.