Bitlis\'te El Aman Hanı ve Ahmet Eren Konağı restorasyonla turizme açılıyor

Bitlis'in önemli tarihi yapıları arasında yer alan El Aman Hanı ile Ahmet Eren Konağı, Bitlis Eren Üniversitesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla turizm ve kültür hayatına kazandırılıyor.

Tarihi El Aman Hanı'nın, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından turizm ve kültür merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor. Han içerisinde konaklama alanları, kongre ve toplantı mekanları, sinema cepleri ve öğrencilerin çeşitli faaliyetler gerçekleştirebileceği atölyeler başta olmak üzere 5-6 farklı fonksiyonun bulunması hedefleniyor. Bitlis Eren Üniversitesi tarafından restore edilen bir diğer tarihi yapı ise Bitlis merkezde bulunan ve Ahmet Eren Konağı olarak isimlendirilen tarihi Bitlis Evi. Restorasyon çalışmaları devam eden konağın da El Aman Hanı ile aynı zaman diliminde tamamlanarak turizm çerçevesinde değerlendirilmesi planlanıyor. Ahmet Eren Konağı'nda konaklama ve gastronomi alanlarının oluşturulması hedeflenirken, tarihi yapının kentin kültürel kimliğine ve turizm potansiyeline katkı sunması bekleniyor. Her iki yapının da restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Bitlis'in tarihi mirasının korunması, turizm çeşitliliğinin artırılması ve kente yeni kültürel ve turistik mekanlar kazandırılması amaçlanıyor.

"El Aman Hanı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor"

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, tarihi El Aman Hanı'nın restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, çalışmaların yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını söyledi. Restorasyonun ardından tefrişat ve çevre düzenleme projelerinin de tamamlanacağını ifade eden Elmastaş, El Aman Hanı'nın önümüzdeki yıl yaz döneminde tamamen aktif hale getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. El Aman Hanı'nın turizm ve kültür merkezi olarak değerlendirileceğini belirten Elmastaş, tarihi yapının farklı kullanım alanlarıyla kente kazandırılacağını ifade etti.

Elmastaş, "Burası bir turizm ve kültür merkezi olarak değerlendirilecek. Burada 5-6 fonksiyonla turizm çerçevesinde hizmet verecek. Burada konaklama alanları olacak. Bunun yanında kongre ve toplantıların yapılacağı mekanlar, sinema cepleri ve öğrencilerin bazı faaliyetlerini gerçekleştirebileceği atölyeler olacak" dedi.

"Ahmet Eren konağı restore ediliyor"

Üniversitenin turizm alanındaki çalışmalarının El Aman Hanı ile sınırlı olmadığını belirten Elmastaş, Bitlis merkezde bulunan tarihi Ahmet Eren Konağı'nın da restore edildiğini söyledi.

Konağın da aynı zaman dilimi içerisinde tamamlanmasının planlandığını belirten Elmastaş, yapının turizm amacıyla kullanılacağını ifade etti. Ahmet Eren Konağı'nın hem konaklama hem de gastronomi alanında hizmet vereceğini belirten Elmastaş, "Burası da yine turizm çerçevesinde değerlendirilecek bir mekan olacak. Burada hem konaklama olacak hem de gastronomi alanı olacak. Bu mekanla da inşallah seneye hizmet vermeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Elmastaş, Ahmet Eren Konağı'nın Bitlis'in diğer tarihi evlerinin turizme kazandırılması açısından da örnek teşkil edeceğini vurgulayarak, tarihi yapının bu yönüyle önem taşıdığını söyledi.

Ahmet Eren Konağı Şantiye Şefi Mine Koçi ise projenin, Bitlis Eren Üniversitesi tarafından konuk evi ve gastronomi merkezi olarak planlandığını belirtti. Projenin detayları hakkında bilgi veren Koçi, konağın yaklaşık 600 metrekare kapalı alana sahip olduğunu, bunun yanı sıra 600 ila 800 metrekare arasında değişen açık avlu ve açık alanlarının bulunduğunu söyledi. Koçi, yapı içerisinde 6 konaklama odasının yer aldığını belirterek, Bitlis halkının da kullanabileceği açık alanların projede bulunduğunu ifade etti. Proje kapsamında Bitlis Eren Üniversitesi öğrencilerinin gastronomi alanında kendilerini geliştirebilmeleri amacıyla özel bir mutfak alanının da oluşturulduğunu belirten Koçi, restorasyon çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Koçi, "Restorasyon kısmında büyük titizlikle çalışıyoruz. Ahmet Bey'in de katkılarıyla restoratör mimarlar bize bu konuda destek veriyorlar. Umarım proje hem Bitlis Eren ailesine, hem üniversitemize hem de Bitlis'e hayırlı ve uğurlu olur" dedi.