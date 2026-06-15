Bitlis'te Kar Eriyor, Van Gölü Canlanıyor - Son Dakika
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Bitlis'te Kar Eriyor, Van Gölü Canlanıyor

15.06.2026 09:03
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Tatvan dağlarındaki kar erimeleri, Van Gölü'ne zengin su kaynakları sağlıyor, doğal güzellikler ortaya çıkıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki yüksek dağlarda kış boyunca biriken kar örtüsü, haziran ayında eriyerek Van Gölü'ne güç katıyor.

Kayaların arasından çıkan doğal su kaynakları ve eriyen kar suları, yaylalardan süzülerek dere ve çaylara karışıyor, ardından coşkun bir şekilde Van Gölü'ne ulaşıyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde halen etkisini sürdüren kar erimeleri, su kaynaklarının debisini artırırken, ortaya güzel manzaralar çıkarıyor. Bitlis'in dağlarından gelen suların oluşturduğu doğal güzellikler, bölgeyi ziyaret edenlerin hayranlığını kazanıyor.

Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen ile Dernek Başkanı Salih Aygün, bölgede incelemelerde bulunarak Bitlis'in zengin su kaynakları ve Van Gölü Havzası'nın korunmasının önemine dikkat çekti.

Bölgede yaptıkları saha çalışmalarında yüksek kesimlerde hala yoğun kar örtüsünün bulunduğunu belirten Dr. Cihan Önen, dağlardan doğan ve kar sularıyla beslenen kaynakların adeta bir doğa harikası oluşturduğunu ifade etti. Önen, bu suların geçtiği yaylalara ve Van Gölü'ne hayat verdiğini, aynı zamanda bölgenin ekolojik dengesinin korunmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Dağlardan doğarak veya eriyen kar kütlelerinden beslenerek Van Gölü'ne ulaşan su kaynakları, hem doğal yaşamı destekliyor hem de bölgenin eşsiz doğal zenginliğini gözler önüne seriyor. Uzmanlar, bu değerli kaynakların korunmasının gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapıyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bitlis'te Kar Eriyor, Van Gölü Canlanıyor - Son Dakika

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