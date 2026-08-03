Bitlis\'te Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

BİTLİS (İHA) – Bitlis merkez kırsalında çıkan örtü yangını, köylüler ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, hava sıcaklıklarının etkisiyle merkeze bağlı Değirmenaltı köyü kırsalında örtü yangını meydana geldi. Yangını fark eden köylüler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin ve vatandaşların koordineli çalışması sayesinde yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Yaklaşık 20 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.