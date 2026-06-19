Bitlis'te Yeni Asfalt Plent Tesisi Hizmete Girecek - Son Dakika
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Bitlis'te Yeni Asfalt Plent Tesisi Hizmete Girecek

Bitlis\'te Yeni Asfalt Plent Tesisi Hizmete Girecek
19.06.2026 08:57
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Bitlis'te yeni asfalt plent tesisi, köy yollarının asfaltlama çalışmalarını hızlandıracak.

Bitlis'te kırsal ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla il özel idaresi tarafından kurulan yeni asfalt plent tesisi hizmet vermeye hazırlanıyor.

Saatte 240 ton sıcak asfalt üretim kapasitesine sahip tesis sayesinde köy yollarında asfaltlama çalışmalarının daha hızlı ve ekonomik şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, il özel idaresi tarafından kurulan asfalt plent tesisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Geçtiğimiz yıl köylerin altyapı ve ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Karakaya, 107 kilometrelik köy yolunun sıcak asfaltla kaplandığını hatırlattı. Kırsalda yaşayan vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için son iki yıldır sıcak asfalt çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Karakaya, yeni tesis sayesinde asfaltlama çalışmalarının daha da hız kazanacağını söyledi.

Yeni plentin hem maliyetleri düşüreceğini hem de üretim kapasitesini artıracağını vurgulayan Karakaya, tesisin birkaç gün içinde tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacağını belirtti. Saatte 240 ton üretim yapabilen tesisin yaklaşık 710 tonluk depolama kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Karakaya, bu yatırımın köy yollarındaki çalışmalara önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

İl özel idaresinin il genel meclisi kararları doğrultusunda asfalt serim çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Karakaya, önceliğin grup köy yolları, büyük yerleşim alanları ve altyapısı tamamlanan köylere verildiğini ifade etti. Bu yıl merkez ilçe ile birlikte Mutki, Hizan, Tatvan, Güroymak, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde asfalt çalışmalarının yürütüleceğini belirten Karakaya, sezon sonuna kadar yaklaşık 150 kilometre yeni sıcak asfalt yapılmasının planlandığını söyledi. Geçen yıl gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte toplam sıcak asfalt yol uzunluğunun 300 kilometreye ulaştırılmasının hedeflendiğini kaydeden Karakaya, ayrıca 55-56 köyün daha sıcak asfaltla buluşturulacağını ifade etti.

Çalışmaların eylül ayı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirten Karakaya, asfalt plent tesisinin Bitlis'e hayırlı olmasını dileyerek projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

İncelemeye Vali Yardımcısı Onur Aykaç, İl Genel Meclisi Başkanı Medet İlbars ve ilgili kurum yetkilileri de katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bitlis'te Yeni Asfalt Plent Tesisi Hizmete Girecek - Son Dakika

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