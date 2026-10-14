Bitlis'te Yonca Kavşağı, Karayolları Bölge Müdürlüğünce peyzajla renklendirildi - Son Dakika
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Bitlis'te Yonca Kavşağı, Karayolları Bölge Müdürlüğünce peyzajla renklendirildi

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Bitlis\'te Yonca Kavşağı, Karayolları Bölge Müdürlüğünce peyzajla renklendirildi
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Bitlis merkezdeki Yonca Kavşağı'nda Karayolları Bölge Müdürlüğünce yapılan peyzaj çalışmasıyla kavşak renkli taş süslemelerle farklı bir görünüme kavuştu. Oluşturulan desenler kelebeği andırırken dron görüntüleri kavşağın estetik manzarasını gözler önüne serdi.

Bitlis merkezde bulunan ve Yonca Kavşağı olarak bilinen kavşakta yapılan peyzaj çalışması, ortaya renkli ve güzel güzel görüntüler çıkardı.

Bitlis'te şehir merkezinin önemli noktalarından biri olan Yonca Kavşağı, renkli taşlarla yapılan süslemelerle farklı bir görünüme kavuştu. Kavşakta oluşturulan desenler, aynı zamanda kelebeği andıran görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen peyzaj çalışmasıyla kavşak, renkli görüntülere sahne oldu. Özellikle dron ile gökyüzünden kaydedilen görüntüler, kavşağın estetik görünümünü gözler önüne serdi. Yukarıdan bakıldığında ortaya çıkan desenler ve renk uyumu, Yonca Kavşağı'nı adeta bir fotoğraf karesine dönüştürdü. Kelebeği andıran tasarımıyla öne çıkan kavşak, Bitlis'in şehir manzarasına görsel bir güzellik kattı.

Kavşağın dron ile çekilen görüntüleri, izleyenlere güzel manzara sunarken, yapılan peyzaj çalışması da vatandaşların dikkatini çekti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bitlis'te Yonca Kavşağı, Karayolları Bölge Müdürlüğünce peyzajla renklendirildi - Son Dakika
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